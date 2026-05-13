Скончался актер Александр Солопов, сыгравший в фильме «Вкус хлеба»

Ушел из жизни актер и режиссер Александр Солопов. О его смерти в социальных сетях сообщил композитор и режиссер Ян Бедерман, сообщает The Voice. Артист умер 11 мая. Прощание с покойным прошло 13 мая в морге НИИ скорой помощи имени Н.В. Склифосовского.

Солопов родился 7 апреля 1956 года в Харькове. В 1977 году он окончил актерский факультет Харьковского института искусств. Сразу после выпуска два года работал в Донецком ТЮЗе — с 1977 по 1979 годы. В кино он дебютировал в 1977 году, снявшись в сериале «Вкус хлеба».

В дальнейшем его фильмография пополнилась такими работами, как сериал «Аэропорт» (2005), а также фильмы «Бункер, или Ученые под землей» и «Русская жертва».

Но не только актерской игрой запомнился Солопов. В 1990 году он окончил режиссерский факультет ГИТИСа. В середине 1990-х работал режиссером в Московском театре «Ангажемент». А с 2004 года возглавлял постановочную часть в Харьковском театре «Новая сцена».

Несколько лет назад он вернулся в Москву. Чем занимался Солопов в столице в последнее время — почти неизвестно.

Ранее стало известно о смерти звезды сериала «Возвращение Мухтара» Вячеслава Николаева.