В Коломне ждут тех, кто готов воплотить самую креативно идею: открыта запись на прием к «Министру Глупых Идей»

Жителей и гостей Коломны в воскресенье, 24 мая, ожидает крайне неординарное и увлекательное мероприятие. Данное событие, как информирует издание REGIONS, войдет в программу III Регионального фестиваля под названием «Русское слово в Коломенском кремле», где оно обещает стать одной из самых ярких точек.

Руководить творческой встречей будет личность, носящая необычный официальный «титул» — «Министр Глупых Идей». Однако, как поясняют организаторы, за этой шутливой должностью скрывается вполне реальный специалист, входящий в число наиболее креативных профессионалов страны. Речь идет об Андрее Фейгине.

Как попасть на встречу

Организатором выступает культурный центр «Лига». Как сообщается, на встречу приглашаются все желающие — и дети, и взрослые. Однако у потенциальных участников есть одно важное условие: необходимо успеть записаться, поскольку количество мест строго ограничено. Телефон для предварительной записи: 8 (496) 612-03-37. Само участие бесплатное.

Чем займутся участники

Вместе с ведущим гостям предстоит заняться на первый взгляд простым, но, как обещают организаторы, невероятно увлекательным делом. Каждый участник создаст из обычной бумаги уникальный сувенир фестиваля. И главная интрига заключается в том, что забрать его с собой можно будет не в руках, а на голове. Что именно получится в итоге — пока держится в секрете. Но, по словам организаторов, сюрприз обещает быть приятным и совершенно неожиданным.

Все необходимые материалы предоставят сами организаторы. От участников, как подчеркивается, потребуется только одно — творческое настроение и искреннее желание попробовать что-то новое.

Фотосессия и подробности

По окончании творческой части всех гостей ждет веселая фотосессия на улице Лажечникова. И это еще один приятный бонус: фотографии участники получат совершенно бесплатно.

Старт мероприятия намечен на 14:00. Продолжительность — два часа. Место проведения: улица Лажечникова, дом 5а — это концертно-театральный зал с необычным названием «Музподвал». Возраст участников — от шести лет.

Сам фестиваль «Русское слово в Коломенском кремле», как уточняется в сообщении, проводится при поддержке гранта Министерства информации и молодежной политики Московской области.

