Не стало сыгравшего в «Секретных материалах» и «Кровавом спорте» актера Дональда Гибба

В возрасте 71 год не стало американского актера Дональда Гибба. О его уходе из жизни порталу TMZ сообщил его сын Трэвис, уточнив, что отец скончался у себя дома в Техасе в окружении родных. Причиной смерти стали проблемы со здоровьем, с которыми актер боролся долгое время. Точный диагноз семья решила не разглашать, попросив уважать их частную жизнь.

Гибб родился 4 августа 1954 года в Нью-Йорке. Его кинокарьера началась с ролей в комедии «Добровольцы поневоле» (1981) и эпопее «Конан-варвар» (1982). Всенародную любовь ему принесли две культовые роли: это обаятельный злодей Огр из серии комедий «Месть придурков» (1984) и несгибаемый боец Джексон в боевике «Кровавый спорт» (1988) с Жан-Клодом Ван Даммом. Благодаря фактурной внешности и харизме, он стал одним из самых узнаваемых актеров второго плана.

Всего в фильмографии артиста более 70 работ. Зрители старшего поколения помнят его по фильмам «Маршалы США», «Трансильвания 6-5000». В новом веке он появился в супергеройском блокбастере «Хэнкок» с Уиллом Смитом, а также засветился на телевидении: его можно было увидеть в сериалах «Секретные материалы», «Команда „А“» и «Квантовый скачок».

Ранее стало известно о смерти основателя телеканала CNN Теда Тернера.