Кубок России по гребному слалому стартовал в рабочем поселке Богородское

С 12 по 18 мая в рабочем поселке Богородское Сергиево‐Посадского округа проходит Кубок России по гребному слалому среди мужчин и женщин. Об этом сообщили в Министерстве физической культуры и спорта Московской области.

В состязаниях участвуют 194 спортсмена из 16 команд регионов России. На старт, в частности, вышли представители Архангельской, Московской, Новосибирской, Ростовской областей, Краснодарского и Красноярского краев, Москвы и Санкт‐Петербурга, Алтая, Башкортостана и Татарстана.

Программа Кубка включает несколько дисциплин: гонки на байдарках‐одиночках, каяк‐кросс, командные состязания и экстрим‐заезды. В рамках соревнований по байдаркам и каякам спортсмены пройдут через 2 индивидуальные гонки и 2 финала — итоговый результат будет подсчитан по сумме занятых мест.

Основная соревновательная программа Кубка России запланирована на 14–17 мая и проводится в рамках государственной программы «Спорт России».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев наградил победителей Школьной лиги Подмосковья.