«Человек, изменивший телевидение»: Наталья Штурм назвала Владимира Молчанова рыцарем Останкино

Российская певица Наталья Штурм высказалась о смерти тележурналиста Владимира Молчанова, пишет Super.ru. Легендарный ведущий ушел из жизни в возрасте 75 лет. Штурм опубликовала пост, в котором назвала его человеком, изменившим отечественное телевидение.

По мнению артистки, программы с участием Молчанова были познавательными и интеллигентными — такими, каких сейчас почти не встретишь.

Штурм призналась, что знала Молчанова лично. Они нечасто пересекались в коридорах телецентра Останкино, но каждая встреча запоминалась.

«Мне посчастливилось знать его лично, мы нечасто встречались в коридорах Останкино, он отличался каким-то рыцарским отношением к женщинам, благородством, красотой речи, неравнодушием», — отметила Наталья.

Свои соболезнования певица адресовала дочери Молчанова Анне и внуку. И здесь обнаружилась трогательная деталь. Оказывается, Анна и сама Штурм когда-то рожали детей на соседних койках в роддоме.

Молчанов был известен миллионам зрителей как ведущий программ «Время», «До и после полуночи», «90 минут/120 минут». С 2014 года он возглавлял мастерскую на факультете журналистики «Останкино».

Кроме того, он занимался журналистскими расследованиями и создал около 20 документальных фильмов. Одна из этих работ была высоко оценена еврейской общиной, которая в 2006 году присвоила Молчанову звание «Человек года».

