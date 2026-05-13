Маска, я вас знаю: в Московской области изучат популяцию краснокнижной птицы

В Московской области стартуют исследования популяции обыкновенного ремеза — птицы с узнаваемой черной «полумаской», занесенной в Красную книгу региона. Специалисты Министерства экологии и природопользования Московской области оценят численность вида в рамках мероприятий по ведению Красной книги Подмосковья.

Обыкновенный ремез — удивительная птица, привлекающая внимание не только внешним видом, но и особенностями поведения и гнездования. Она выбирает для жизни берега водоемов, заросшие ивами и ольхой.

История присутствия ремеза в Подмосковье непроста и показательна. До начала ХХ века эта птица гнездилась здесь нерегулярно, а позже и вовсе исчезла из списка птиц региона и была исключена из него. Возвращение произошло в 1960‐х годах, а в последние десятилетия специалисты зафиксировали впечатляющий рост численности: вид успешно освоил благоприятные биотопы по всей территории области. Основной причиной таких колебаний ученые считают улучшение климатических условий. Полученные в ходе новых исследований данные помогут принять решение о возможном изменении охранного статуса ремеза.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о закупке спецтехники для лесничеств.