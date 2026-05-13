Снимок рукой к камере может стоить приватности: новый риск для пользователей

Привычный жест «peace» (англ. «мир») на фотографиях может оказаться не таким безобидным, как кажется, пишет Daily Mail. Эксперты по кибербезопасности предупреждают: при хорошем качестве снимка злоумышленники способны извлечь с него отпечатки пальцев и использовать их для обхода биометрической защиты смартфона.

Опасения усилились после презентации китайского специалиста по безопасности Ли Чан. Она показала, как с помощью программ обработки изображений и ИИ можно выделить линии отпечатков на пальцах человека, позирующего с жестом «мир». По ее словам, особенно рискованны четкие, хорошо освещенные фото, сделанные спереди, где ладони и пальцы хорошо видны.

«Это не то, чего широкой публике стоит бояться прямо сейчас», — отметил при этом эксперт ESET Джейк Мур. По его словам, подобная атака скорее угрожает конкретным людям с ценными данными, а не всем пользователям подряд.

Тем не менее случаи подобных экспериментов уже были. В 2014 году немецкий хакер утверждал, что смог воссоздать отпечаток политика по публичным фотографиям.

Отдельный риск — тренды, где люди сами загружают четкие снимки ладоней в ИИ-сервисы, чтобы чат-бот погадал на ладонях. Эксперты советуют не публиковать крупные фото пальцев и при необходимости размывать («блюрить») руки на снимках.