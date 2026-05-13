В Богородском округе снесут аварийный жилой дом

В городе Старая Купавна Богородского округа на улице Чапаева ликвидируют аварийный жилой дом № 7, построенный в 1949 году, его площадь составляет около 585 кв. м. Об этом сообщает комитет по архитектуре и градостроительству Московской области.

Двухэтажный многоквартирный кирпичный дом со временем утратил эксплуатационную пригодность и был признан аварийным, после чего в рамках госпрограммы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Московской области на 2019–2025 годы» были расселены жильцы восьми квартир.

Дом включили в перечень объектов для ликвидации, демонтаж уже проводится. Завершить его планируют до конца мая 2026 года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о расселении аварийного жилья в Подмосковье.