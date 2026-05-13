В Подольске построят жилой дом «Новый Весенний»
В городском округе Подольск продолжается строительство жилого дома «Новый Весенний» от девелопера G3 Group | Джи Три Групп, на стройплощадке возобновлены активные работы — ведутся армирование и бетонирование вертикальных конструкций, формируется несущий каркас. Об этом сообщает Министерство жилищной политики Московской области.
На первом этаже дома откроют коммерческие помещения, на территории появятся детские площадки, наземная парковка, теннисный стол, комплекс турников. В комплексе представлены различные варианты планировок — от однокомнатных до трехкомнатных квартир. Вблизи находятся лесопарк «Сосновый бор» и выезд в Москву.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о расселении аварийного жилья в Подмосковье.