9May

Жителей Подмосковья пригласили принять участие в премии спортивных комментаторов «Голос спорта — Центр»

Премия спортивных комментаторов «Голос спорта — Центр» пройдет в ЦФО

Культура и спорт

Фото: [Медиасток.рф]

Жителей Подмосковья пригласили принять участие в премии спортивных комментаторов «Голос спорта — Центр». Ее проводит Российская ассоциация спортивных комментаторов (РАСК) для профессионального сообщества спортивных комментаторов ЦФО.

Прием заявок на участие в премии длится до 25 мая. Претенденты могут присылать свои конкурсные работы на электронный адрес info@raskrussia.ru, заполнив форму по этой ссылке. Победителей определит жюри. Подробная информация об условиях участия представлена на официальном сайте РАСК.

Торжественная церемония вручения премии пройдет 10 июня в Туле. Победителей объявят в следующих номинациях:

  • премия Вадима Синявского «Лучший спортивный комментатор по версии членов РАСК»;
  • премия Анны Дмитриевой «Женский голос спорта»;
  • премия Юрия Розанова «Новый голос спорта»;
  • премия Василия Уткина «Играйте в футбол!»;
  • премия Николая Озерова «Такой хоккей нам нужен!»;
  • специальная премия Олимпийского комитета России и РАСК «Чемпион».