Премия спортивных комментаторов «Голос спорта — Центр» пройдет в ЦФО
Жителей Подмосковья пригласили принять участие в премии спортивных комментаторов «Голос спорта — Центр». Ее проводит Российская ассоциация спортивных комментаторов (РАСК) для профессионального сообщества спортивных комментаторов ЦФО.
Прием заявок на участие в премии длится до 25 мая. Претенденты могут присылать свои конкурсные работы на электронный адрес info@raskrussia.ru, заполнив форму по этой ссылке. Победителей определит жюри. Подробная информация об условиях участия представлена на официальном сайте РАСК.
Торжественная церемония вручения премии пройдет 10 июня в Туле. Победителей объявят в следующих номинациях:
- премия Вадима Синявского «Лучший спортивный комментатор по версии членов РАСК»;
- премия Анны Дмитриевой «Женский голос спорта»;
- премия Юрия Розанова «Новый голос спорта»;
- премия Василия Уткина «Играйте в футбол!»;
- премия Николая Озерова «Такой хоккей нам нужен!»;
- специальная премия Олимпийского комитета России и РАСК «Чемпион».