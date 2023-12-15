Украинский президент Владимир Зеленский 10 декабря приехал на инаугурацию нового президента Аргентины Хавьера Милея, после чего улетел в США на встречу с американским лидером Джо Байденом и выступил перед сенаторами конгресса США. По словам режиссера Тиграна Кеосаяна, поездки Зеленского в Буэнос-Айрес и Вашингтон окончились позором. Об этом сообщает радио Sputnik .

Он подчеркнул, что оба визита стали унизительными для лидера Незалежной.

По мнению Кеосаяна, унизительность объясняется тем, что снова пришлось просить денег, а их не дали, поскольку внутри США свои терки. Кроме того, миру уже понятен провал с контрнаступлением.

Он добавил, что Зеленский напоминает Белому дому о том, что они облажались в очередной раз перед всем миром.