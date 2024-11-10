РИА Новости: республиканцы могут «слить» Трампа уже через два года

Соратники победившего на выборах президента США Дональда Трампа среди Республиканской партии США вполне могут «списать» его со счетов уже через два года. Об этом в своем материале рассуждает РИА Новости.

Как известно, что, помимо Трампа, успеха добилась и вся Республиканская партия, проведя в конгресс и палату представителей большинство своих кандидатов, заняв там большинство мест. Как пишут журналисты, это, разумеется, станет подспорьем Трампу для реализации своих планов на посту главы Белого дома. Но уже через пару лет все может измениться для него в худшую сторону.

Агентство напоминает, что через два года в США пройдут промежуточные выборы в парламент. Уже сейчас в Республиканской партии есть как ярые «трамписты», так и откровенные недоброжелатели избранного президента.

«Конгрессмены будут играть вдолгую: сенат они получили, а бесконечно поддерживать Трампа, который через пару лет станет „хромой уткой“, смысла теперь нет», — сказано в материале.

Напомним, что в США 5 ноября прошли президентские выборы. Демократическую партию на них представляли вице-президент Камала Харрис, Республиканскую — бывший глава Белого дома Дональд Трамп. Кто сможет заручиться поддержкой 270 голосов коллегии выборщиков из 538, тот и победит. В итоге победил Трамп, набрав 295 голосов выборщиков.

9 ноября американский телеканал CBS News передавал, что в состав будущей администрации Трампа могут войти персоны, работавшие ранее с Трампом во время его первого президентского срока. Назывались имена Майка Помпео, Никки Зейли, а также новые лица, среди которых глава хедж-фонда в штате Коннектикут Скотт Бессент и экс-торгпред США Роберт Лайтхайзер.

Ранее глава комиссии Совфеда по информполитике Алексей Пушков заявил, что Дональд Трамп во время своего второго срока на посту главы американского государства рискует вновь оказаться в так называемом вашингтонском болоте.