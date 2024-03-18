Россия направила Германии ноту с требованием признать блокаду Ленинграда актом геноцида

Россия требует от ФРГ признания преступлений гитлеровского режима на территории Советского Союза актом геноцида, говорится в ноте посольства РФ в Германии.

В частности, речь идет о признании геноцидом блокады Ленинграда в 1941-44 годах. Такое положение закреплено в решении Санкт-Петербургского городского суда от 20 октября 2022 года и в заявлении Госдумы от 22 марта 2023 года.

В ноте подчеркивается, что правительство Германии двояко подходит к признанию преступлений своего государства в прошлом. Так, в ФРГ признали актом геноцида злодеяния в отношении своих бывших колоний, но не хотят признавать таковыми блокаду Ленинграда и другие преступления Третьего Рейха на территории СССР.

Блокада Ленинграда продолжалась 872 дня. За это время в городе в городе погибло при бомбардировках и от голода около 650 тысяч человек.