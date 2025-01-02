Российские власти считают виновными в прекращении транзита российского газа в Евросоюз как саму Украину, так и Соединенные Штаты. Такое заявление на сайте МИД РФ сделала Мария Захарова, официальный представитель данного ведомства.

Она указала, что ответственность за прекращение транзита газа через украинскую территорию лежит на США, а также на руководителях европейских государств. Они поставили благополучие американской экономики выше, чем достаток своих граждан. Самым главным бенефициаром этого действия выступает именно Америка.

«Теперь свою цену за американское покровительство вынуждены будут заплатить и другие страны в прошлом экономически успешного и независимого Европейского союза», — подчеркнула Захарова.

Ранее в Европе заявили, что были готовы к прекращению транзита топлива из России. Представитель Еврокомиссии сообщил, что ЕС якобы сумеет полностью возместить себе поставки обращением к альтернативным источникам.