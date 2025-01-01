В Европе прокомментировали прекращение транзита российского газа через Украину

На фоне прекращения транзита российского газа через Украину с 1 января представитель Европейской комиссии отметил, что в ЕС были готовы к подобному сценарию. Об этом сообщило издание Reuters.

По данным источника, европейская газовая инфраструктура обладает необходимой гибкостью, чтобы обеспечивать Центральную и Восточную Европу газом из других источников через альтернативные пути.

В Еврокомиссии подчеркнули, что с 2022 года были введены дополнительные мощности для импорта сжиженного природного газа, что укрепило систему.

В то же время в Министерстве энергетики Австрии заверили, что поставки газа остаются стабильными. Как сообщало РИА Новости, участники рынка переключились на альтернативные маршруты, включая точки входа через Германию и Италию, а также использование запасов из австрийских хранилищ.

Ранее российская компания «Газпром» объявила о прекращении поставок газа через Украину.