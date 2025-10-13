Трамп: третьей мировой войны не будет

Президент США Дональд Трамп на саммите в Египте заявил о достижении исторического соглашения по прекращению войны в секторе Газа и категорически исключил возможность третьей мировой войны, несмотря на прежние пессимистичные прогнозы. Об этом сообщает Al Jazeera.

В Каире состоялся масштабный саммит с участием лидеров США, Египта, Турции, Франции, Великобритании и палестинской администрации. Центральным событием стало подписание трехстороннего соглашения о прекращении огня, достигнутого при посредничестве Вашингтона. Трамп, обращаясь к собравшимся, назвал это долгожданным миром, который многие считали невозможным.

Основой урегулирования стал представленный Белым домом план из 20 пунктов, включающий создание в Газе «дерадикализированной зоны», меры по восстановлению и обмену заложниками. При этом стороны конфликта — Израиль и ХАМАС — на церемонии отсутствовали. Израильская делегация не прибыла из-за религиозных праздников. Несмотря на это, Трамп подтвердил, что переговоры по второй фазе соглашения уже ведутся, а угроза глобального конфликта, о котором так часто говорили, полностью снята.

