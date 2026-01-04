«С глазу на глаз он был с ним гораздо, гораздо жестче». Что случилось во время переговоров Трампа с Зеленским

За закрытыми дверями Дональд Трамп демонстрирует куда более бескомпромиссную позицию по отношению к Владимиру Зеленскому, чем на публике. К такому выводу пришел бывший высокопоставленный советник Министерства обороны США полковник Дуглас Макгрегор в интервью на YouTube-канале «Deep Dive».

По его словам, у американского президента нет причин скрывать от киевского руководства реальное положение дел.

«Трамп упоминал о гарантиях для Украины. Я не знаю, что он говорил в частном порядке Владимиру Зеленскому. Подозреваю, что с глазу на глаз он был с ним гораздо, гораздо жестче, чем видим мы. По крайней мере, я на это надеюсь, потому что он не раз ясно давал понять, что Украина проиграла в конфликте», — заявил Макгрегор.

Аналитик также охарактеризовал разговоры о каких-либо «гарантиях безопасности» для Украины как неглубокие и не отражающие сути ситуации.

Ранее сообщалось о том, что Трамп пообещал уладить все вопросы с Россией, осудившей операцию США в Венесуэле.