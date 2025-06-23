Сербия увеличит экспорт военной продукции на Украину через обходные пути
СВР: Сербия использует обходные пути для экспорта боеприпасов на Украину
По данным Службы внешней разведки РФ, несмотря на оказываемое Москвой давление, сербские предприятия оборонного комплекса увеличивают поставки военной продукции украинской стороне. Украинские военнослужащие высоко оценивают эту поддержку, о чем сообщило пресс-бюро СВР в понедельник.
В сообщении российской разведки подчеркивается, что вклад сербских производителей оружия и боеприпасов играет важную роль в поддержании боеготовности украинской армии.
В Киеве отмечают, что сербский ВПК наращивает экспорт вооружений в зону конфликта между «коллективным Западом» и Россией, несмотря на растущее давление со стороны Москвы на Белград. Подчеркивается, что значительная часть поставок осуществляется через сложные, непрямые схемы.
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