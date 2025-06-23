По данным Службы внешней разведки РФ, несмотря на оказываемое Москвой давление, сербские предприятия оборонного комплекса увеличивают поставки военной продукции украинской стороне. Украинские военнослужащие высоко оценивают эту поддержку, о чем сообщило пресс-бюро СВР в понедельник.

В сообщении российской разведки подчеркивается, что вклад сербских производителей оружия и боеприпасов играет важную роль в поддержании боеготовности украинской армии.

В Киеве отмечают, что сербский ВПК наращивает экспорт вооружений в зону конфликта между «коллективным Западом» и Россией, несмотря на растущее давление со стороны Москвы на Белград. Подчеркивается, что значительная часть поставок осуществляется через сложные, непрямые схемы.

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