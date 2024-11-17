Си Цзиньпин заявил Байдену, что готов работать с новой администрацией США

Руководство Китайской Народной Республики настроено на взаимовыгодный диалог с США и готово работать с новой администрацией 47-го американского президента Дональда Трампа. Как сообщает пул журналистов Белого дома, такое заявление председатель КНР Си Цзиньпин заявил уходящему Джо Байдену в перуанской Лиме.

Встреча Си Цзиньпина и Джо Байдена проходит в воскресенье, 17 ноября, в столице Перу Лиме на полях саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС).

«Соединенные Штаты недавно завершили свои выборы… Китай готов работать с новой администрацией США для поддержания коммуникации, расширения сотрудничества и урегулирования разногласий, чтобы стремиться к устойчивому переходу китайско-американских отношений на благо двух народов», — заявил Си.

Китай, как и раньше, привержен дальнейшему сохранению «здоровых и стабильных» отношений с США, заверил председатель КНР.

В США 5 ноября прошли президентские выборы. Демократическую партию на них представляли вице-президент Камала Харрис, Республиканскую — бывший глава Белого дома Дональд Трамп. Кто сможет заручиться поддержкой 270 голосов коллегии выборщиков из 538, тот и победит. В итоге победил Трамп, набрав 295 голосов выборщиков.