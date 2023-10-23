СМИ: ЦРУ подготовили украинские спецслужбы для организации убийства Дугиной

Агенты Центрального разведывательного управления (ЦРУ) подготовили оперативников Службы безопасности Украины (СБУ) для организации взрывов на Крымском мосту, а также атаки беспилотников по Кремлю и кораблям РФ и убийства политических деятелей России.

Об этом 23 октября сообщает американская газеты The Washington Post со ссылкой на источники.

Кроме того, в материале издания говорится о том, что именно СБУ стало организатором убийства Дарьи Дугиной и военкора Владлена Татарского. По информации WP, целью украинских спецслужб был отец девушки – философ Александр Дугин.

По данным источников газеты, операция с ликвидацией Дугина продумывалась около 10 лет. СБУ помогали агенты ЦРУ.

20 августа 2022 года Дарья Дугина была убита в результате теракта на Можайском шоссе в районе подмосковного поселка Большие Вяемы. Взрывное устройство было заложено в ее автомобиль. Как пишет WP, компоненты для бомбы были провезены через российскую границу. Они были спрятаны в клетке для кошки и перевозились в захламленной машине женщины и ребенка.

Обвиняемая в убийстве Дугиной – гражданка Украины Наталья Вовк. 2 ноября 2022 года Басманный суд Москвы на два месяца заочно арестовал Вовк.