«Стейк для прессы, бульон для президента». Трамп накормил журналистов лучше, чем Зеленского

В ходе переговоров с украинским лидером Владимиром Зеленским в своей резиденции Мар-а-Лаго президент США Дональд Трамп устроил своеобразное «соревнование» меню.

Как отмечают наблюдатели, американский лидер организовал для сопровождавших встречу журналистов более разнообразный и обильный стол, чем для высокого гостя.

Официальный обед для делегации из Киева, по данным источников, состоял из трёх блюд: куриного бульона, стейка с картофелем фри и фирменного шоколадного торта, названного в честь самого Трампа. В то же время для представителей прессы, помимо стейка, были поданы дополнительные закуски — сосиски в тесте и креветки в кокосовой стружке. Издание уточняет, что делать фотографии сервировки и блюд было строго запрещено.

Кульминацией стал неожиданный жест Трампа в адрес журналистов. Намекая на завершение открытой части встречи, он напрямую предложил репортёрам пообедать, сопроводив это провокационной шуткой.

«Хотели бы вы поесть? Или вы это сочтете взяткой?» — спросил американский президент.

По словам очевидцев, при слове «взятка» Владимир Зеленский вздрогнул, сидя в своем кресле.

После этого Трамп отдал распоряжение шеф-повару накрыть для прессы отдельный стол, добавив с иронией: «Это должно гарантировать хорошие репортажи, но этого не произойдет».

Ранее сообщалось о том, что Трамп назвал тупым вопрос журналиста о роли США в гарантиях безопасности Украине.