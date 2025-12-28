«Тень февральского скандала». В команде Зеленского выступали против встречи с Трампом

Ряд приближенных украинского президента Владимира Зеленского возражал против организации его личной встречи с Дональдом Трампом.

Причиной стали опасения, что переговоры могут обернуться новым дипломатическим скандалом, аналогичным инциденту в Белом доме в феврале, когда американский лидер подверг Зеленского жесткой критике. Соответствующая информация, основанная на словах информированного источника, была обнародована Financial Times.

«Не каждый советник Зеленского поддерживал идею новой встречи с Трампом... Среди некоторых были опасения, что встреча во Флориде может пойти плохо, как переговоры в Овальном кабинете в феврале», - пишет портал.

Ранее сообщалось о том, что Трамп позвонил Путину перед встречей для переговоров с Зеленским.