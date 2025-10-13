Трамп раскрыл детали пятичасовой встречи Путина и Уиткоффа

Дональд Трамп раскрыл подробности пятичасовой встречи Владимира Путина со Стивом Уиткоффом в Кремле. По словам американского лидера, переговоры были посвящены множеству интересных тем. Об этом сообщает РИА Новости.

Спецпосланник Дональда Трампа Стивен Уиткофф в августе провел масштабные переговоры с российским президентом Владимиром Путиным, которые продлились пять часов. Об этом сообщил сам американский лидер, находясь с визитом в Израиле. Трамп отметил, что сразу после завершения встречи поинтересовался у своего эмиссара содержанием столь длительной беседы.

Уиткофф в своем докладе ограничился общей характеристикой диалога, заявив, что стороны обсудили множество интересных вещей. Конкретные темы переговоров не раскрываются, что оставляет пространство для предположений. Визит спецпредставителя США в Москву и его встреча с Путиным стали заметным событием на фоне сложной геополитической обстановки.

