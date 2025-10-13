Трамп раскрыл план по Украине

Дональд Трамп заявил о намерении сосредоточиться на урегулировании украинского конфликта после решения палестино-израильского кризиса. По его словам, войну между Россией и Украиной будет легко прекратить. Бывший президент также раскрыл детали необычных переговоров с Владимиром Путиным.

Дональд Трамп в своем стиле обрисовал внешнеполитические приоритеты на случай возвращения к власти. После урегулирования ситуации в Газе он планирует немедленно переключиться на конфликт между Россией и Украиной. Экс-президент уверен, что эта задача не представляет сложности, намекая на наличие у него простого и эффективного плана.

При этом Трамп привел в пример свой прошлый опыт общения с российским лидером. Он вспомнил, как отправил на встречу с Путиным своего переговорщика Дэвида Уиткофа. По словам Трампа, тот не имел глубоких познаний ни в России, ни в политике в целом. Изначально предполагалось, что беседа продлится не более 20 минут, но в итоге стороны общались пять часов. Этот факт вызвал у Трампа крайнее удивление, однако он поблагодарил Уиткофа за проделанную работу.

Ранее Трамп раскрыл содержание разговора с Зеленским.