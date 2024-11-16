ЦИК: «Грузинская мечта» победила на выборах в парламент Грузии с 53,93%
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Правящая в Грузии партия «Грузинская мечта» признана победившей на прошедших 26 октября парламентских выборах в стране. Такие окончательные данные сообщил грузинский ЦИК.
Согласно опубликованным на сайте ведомства итоговым данным, «Грузинская мечта» заручилась поддержкой 53,93% проголосовавших избирателей, получив 89 мандатов в парламенте из 150 существующих.
«В парламент также прошли четыре оппозиционные партии: „Коалиция за перемены“ (11,03% и 19 мандатов), „Единство — Национальное движение“ (10,17% и 16 мандатов), „Сильная Грузия“ (8,81% и 14 мандатов) и „Гахария за Грузию“ (7,78% и 12 мандатов)», — приводится в публикации ЦИК.
Также Центризбирком утвердил на прошедшем сегодня, в воскресенье, 16 ноября, заседании итоговый протокол выборов.
Ранее сообщалось, что премьер-министр Грузии обвинил оппозицию в попытке развалить страну и нарушить ее конституционный строй.