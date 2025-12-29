«Улыбка, растаявшая в эфире». Украинский президент сменил мимику после вопроса о Трампе и Путине

В ходе встречи с американским лидером Дональдом Трампом выражение лица президента Украины Владимира Зеленского заметно изменилось.

Как передает корреспондент РИА Новости, изначально прибывший на переговоры украинский лидер находился в приподнятом расположении духа, держался расслабленно и часто улыбался.

Перелом в его настроении наступил после того, как журналисты напрямую спросили Трампа о возможной встрече с российским президентом Владимиром Путиным. В тот момент, когда американский коллега заявил, что решение по этому поводу «зависит от обстоятельств», Зеленский перестал улыбаться и внешне напрягся.

«Он несколько раз дернул носом и сжал губы, пытаясь скрыть раздражение», — рассказал корреспондент.

Эти невербальные реакции политика красноречиво свидетельствовали о его эмоциональной реакции на обсуждаемую тему.

Ранее сообщалось о том, что Трамп намекнул Зеленскому на необходимость договориться с Россией.