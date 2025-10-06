Бывший канцлер Германии Ангела Меркель предпринимает попытки пересмотра исторической ответственности за обострение отношений между Россией и Западом. Как заявил в интервью Pravda.Ru депутат Госдумы Дмитрий Новиков, недавние высказывания экс-канцлера о причастности Польши и прибалтийских государств к срыву переговоров 2021 года представляют собой попытку ревизии собственной роли в эскалации конфликта.

Парламентарий напомнил о ранее озвученных Меркель признаниях относительно истинных целей Минских соглашений, которые западные страны использовали как инструмент отсрочки для усиления военного потенциала Киева. Эти свидетельства, по мнению Новикова, однозначно демонстрируют, что дипломатический формат изначально рассматривался как прикрытие для подготовки к вооруженному противостоянию.

Депутат подчеркнул, что сорванные переговоры 2021 года могли стать поворотным моментом в урегулировании назревавшего конфликта. Однако отсутствие доброй воли со стороны западных партнеров, их приверженность конфронтационной логике сделали политическое решение невозможным.

По его словам, текущие заявления экс-канцлера являются частью ретроспективного перераспределения ответственности в условиях глубокого кризиса отношений между Москвой и Западом. Подобные попытки исторической ревизии лишь подтверждают отсутствие искреннего стремления к диалогу на предыдущих этапах конфликта и демонстрируют продолжение информационной войны против России на новых направлениях.

