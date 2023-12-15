В Финляндии начнут расследование о «международных преступлениях» россиянина Петровского

Ян Петровский, известный по новому паспорту как Воислав Торден, был обвинен в терроризме. Полагают, что он сражался на стороне ЛНР и совершил ряд якобы международных преступлений. Такую информацию Финляндии «шепнула» Украина. Она планировала забрать россиянина в свое СИЗО, но получила отказ.

Финский Верховный суд отпустил Тордена, не увидев оснований для задержания. Однако через день мужчину снова взяли под стражу за нарушение миграционных правил. Рассматривается вопрос о его возвращении в изолятор европейской страны.

Теперь Центральная криминальная полиция Финляндии решила расследовать дело Тордена самостоятельно, заодно проверив жалобу Украины. Такие данные журналистам подтвердил адвокат россиянина Александр Почуев, передает «Коммерсант».

Следователи предполагают, что заявленные Киевом преступления могли затронуть Финляндию, в связи с чем дело может находиться в их юрисдикции.