В Москве отменили оранжевый уровень погодной опасности

В Москве и Московской области прекратил действовать оранжевый уровень погодной опасности, который вводили из-за аномально высокой температуры воздуха. Об этом ТАСС сообщили в Гидрометцентре РФ.

Синоптики пояснили, что жара в Центральной России была вызвана мощным антициклоном. Сейчас он смещается на юго-восток и постепенно теряет силу, а с севера в регион начинают поступать более прохладные воздушные массы.

За пять дней аномальной жары в столице были обновлены сразу три температурных рекорда. Так, 19 мая воздух на метеостанции ВДНХ прогрелся до 30,3 градуса, превысив показатель 1979 года. На следующий день был побит рекорд 1897 года — температура достигла 30,1 градуса. Еще один максимум зафиксировали 21 мая, когда столбики термометров поднялись до 30,4 градуса. При этом абсолютный рекорд для 22 мая устоял: температура не превысила отметку 30,5 градуса, установленную более века назад.

В ближайшие сутки погода в столичном регионе станет менее устойчивой. Ночью и днем ожидаются кратковременные дожди и местами грозы. Температура воздуха в Москве составит около 22–24 градусов тепла, по области — до плюс 25.

Несмотря на отмену оранжевого уровня опасности, до вечера в регионе продолжит действовать желтое предупреждение из-за возможных гроз и осадков.

