РЖД сообщили о снижении числа мошенничеств с билетами

РЖД сообщили РИА Новости о заметном снижении числа мошеннических схем при продаже железнодорожных билетов. По данным компании, количество жалоб пассажиров на перекупщиков и спекулянтов сократилось в несколько раз, а уровень подобных нарушений стал минимальным за последние годы.

Особенно остро проблема проявлялась в период высокого спроса на билеты в южные регионы страны. Ранее пассажиры неоднократно жаловались на быстрое исчезновение мест сразу после старта продаж. В компании объясняли, что часть билетов выкупалась автоматизированными ботами, которые использовали перекупщики.

В РЖД отметили, что для борьбы с такими схемами была проведена масштабная работа. Среди ключевых мер — развитие систем онлайн-мониторинга, блокировка фальшивых сайтов, усиление контроля за посредниками и информирование пассажиров о возможных рисках.

В компании подчеркнули, что полностью исключить случаи мошенничества пока не удалось, однако ситуация остается под постоянным контролем. Для оперативного реагирования на новые схемы РЖД продолжает сотрудничество с правоохранительными органами, Роскомнадзор и участниками рынка.

Ранее заместитель генерального директора РЖД Иван Колесников заявлял, что перевозчик активно внедряет IT-решения для противодействия спекулянтам и защиты пассажиров при покупке билетов онлайн.

