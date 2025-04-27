Украинский дрон «Баба-Яга» продолжительное время снабжал российских штурмовиков едой. ВСУ не знали, что позиции были утеряны. Об этом рассказал РИА Новости боец 51-й армии с позывным «Каскад».

Штурмовики ВС РФ уверенно захватили позиции противника в Дзержинске (Торецк), однако украинские военные на другой стороне оказались не в курсе ситуации.

Как пояснил «Каскад», в плен на точке взяли четыре полицейских стрелка, которые сидели вместе с российскими штурмовиками. Вывести пленных было на тот момент невозможно. Кроме того, украинским бойцам не дали возможности сообщить о потере позиций.

«Поэтому «Баба Яга» регулярно привозила, сбрасывала (снабжение — ред.) на позиции и кормила наших пацанов. Курили сигареты, пили воду», — отметил российский боец.

По словам военного, посылки доставлялись регулярно с помощью украинского дрона.Ранее сообщалось, что следователи установили обстоятельства убийства ВСУ жителя Курской области.