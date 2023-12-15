В Кремле отреагировали на обещание Трампа завершить конфликт на Украине за сутки

Бывший глава США собирается бороться за президентское кресло, в связи с чем дает сомнительные политические и военные обещания.

45-й президент Америки заявил, что смог бы завершить конфликт России и Украины всего за 24 часа. По его словам, он бы нашел выход так быстро, если бы его переизбрали на пост главы штатов.

Смелые политические амбиции Трампа прокомментировал пресс-секретарь президента России. Он объяснил, что это слишком затянувшаяся и сложная проблема для понимания американского политика, передает РБК.

«Вы говорите им (украинцам — прим.ред.) — «идите и умрите. Не волнуйтесь, мы дадим вам достаточно денег и достаточно вооружения, но вы должны пойти и умереть». Хотя сами прекрасно понимаете, что они не смогут победить», — ответил Дмитрий Песков

Как напомнил представитель Кремля, США уже выбросили миллиарды долларов налогоплательщиков на ветер, ведь Украина получает не первый пакет военной и финансовой помощи, но все еще не взяла преимущества на поле боя.