В Россотрудничестве раскрыли суть работы агентства

По его словам, ключевое отличие — статус: российская структура является федеральным органом власти со строгой подотчетностью, тогда как USAID позиционировал себя как независимую организацию, что, по мнению Примакова, снижало прозрачность его операций.

Он пояснил, что USAID неоднократно обвинял Россию во вмешательстве во внутренние дела других стран, однако Примаков назвал подобные практики не российским жанром. Цель — солидарность и дружба с Россией, а не смена режимов или цветные революции. Россотрудничество сфокусировано на гуманитарных проектах: продвижении русского языка, поддержке соотечественников и культурном обмене.

По мнению эксперта, ключевое последствие этого — формирование альтернативной модели мягкой силы. Отказ от политического инжиниринга снижает риски конфликтов с иностранными правительствами, но ограничивает инструментарий влияния. Взамен Россотрудничество делает ставку на долгосрочные «мосты доверия» через образование (квоты для иностранных студентов) и историческую память (реставрация памятников за рубежом).

Он подчеркнул, что агентство сознательно выбирает роль «культурного дипломата», а не «революционера». Так, эффективность мягкой силы измеряется не числом свергнутых правительств, а устойчивыми связями между людьми. В условиях санкций эта стратегия может усилить притягательность России для стран, уставших от геополитического давления Запада.

Ранее сообщалось, что Путин назначил Игоря Чайку заместителем главы Россотрудничества.