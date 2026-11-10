В сеть попал обновленный состав российской переговорной группы по Украине

Команда Мединского обновилась: RT узнал, кто представит Россию на встречах в ОАЭ

Политика

Телеканал RT опубликовали полный список участников российской делегации, прибывшей в ОАЭ для участия в трехсторонних переговорах по Украине.

Российскую группу, как и на прошлых раундах, возглавил помощник президента Владимир Мединский, однако общий состав дипломатов и экспертов заметно изменился по сравнению со стамбульскими встречами 2025 года, сообщает RT.

В обновленную команду вошли ключевые представители МИД, Министерства обороны и спецслужб. Среди новых лиц — заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков, а также руководитель службы оперативной информации и международных связей ФСБ Алексей Комков.

Экспертный блок усилен профильными специалистами высшего звена. За безопасность и военные аспекты отвечают замначальника оперативного управления Генштаба ВС РФ Юрий Жигарловский, глава департамента контрразведывательных операций ФСБ Дмитрий Минаев и руководитель департамента МИД по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями Олег Постников.

Борт с членами российской делегации уже совершил посадку в Объединенных Арабских Эмиратах для начала консультаций.

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