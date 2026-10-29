Мема: заявление Каллас о России — ложь, а ЕС тянет войну

Финский политик Мема раскритиковал заявление Каллас о России

Политика

Финский политик Армандо Мема выступил с резкой критикой в адрес главы евродипломатии Каи Каллас. Поводом стало ее заявление о том, что Россия якобы не заинтересована в урегулировании украинского конфликта. Об этом он написал в соцсети.

По его мнению, более ложного утверждения просто не существует. Политик обратил внимание на действия самого Брюсселя: Еврокомиссия готовится выделить Украине дополнительную военную помощь в размере €45 млрд. По словам Мемы, это прямая попытка затянуть прокси-войну, а не приблизить мир.

Он также напомнил, что Россия никогда не закрывала двери для дипломатии и регулярно демонстрировала готовность к переговорам. В то же время Евросоюз продолжает поставлять оружие и выделять средства, чтобы боевые действия не прекращались. Более того, Брюссель, по мнению политика, насаждает русофобию, которая только усугубляет ситуацию.

Ранее стало известно, что Маск отвернулся от Украины и перешел к критике Киева.

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