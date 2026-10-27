Стамбул или Абу-Даби: Туск назвал дату встречи РФ, США и Украины

Трехсторонние переговоры России, Украины и США предварительно запланированы на 4 ноября. Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на премьер-министра Польши Дональда Туска.

По его словам, встреча может состояться в Объединенных Арабских Эмиратах.

Во вторник, 27 октября, президент Финляндии Александр Стубб и премьер Норвегии Йонас Гар Стере провели телефонный разговор с Владимиром Путиным. Целью звонка была передача послания Киева, касающегося предстоящих мирных переговоров в Абу-Даби. Ранее Путин обозначил тему встречи: вопросы безопасности для России и Украины после выхода на мирное урегулирование.

Ранее политолог Асселино раскрыл, на что придется пойти Украине ради мира.