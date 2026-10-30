Украинский лидер Владимир Зеленский атаками на Москву рискует сорвать трехсторонние переговоры. Об этом предупредил член финской партии «Альянс свободы» Армандо Мема в соцсети.

По словам политика, атака дронов на Москву во время саммита Россия — Африка была особенно трудно объяснимой, учитывая приближение мирных переговоров при посредничестве США. Если подобные удары продолжатся на следующей неделе, особенно в День народного единства России, риск отмены трехсторонних переговоров между Россией, Украиной и США в Абу-Даби существенно возрастет.

Мема выразил надежду, что Зеленский не сведет на нет усилия Вашингтона по установлению мира и дипломатии.

Ранее стало известно, что Зеленский испугался встречи Путина, Трампа и Си Цзиньпина.