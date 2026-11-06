Перед встречей в Абу-Даби: Зеленский заявил о новых ударах по НПЗ

Украина продолжит наносить удары по российским нефтеперерабатывающим заводам. Об этом заявил президент Владимир Зеленский в своем канале.

Заявление прозвучало в преддверии трехсторонних переговоров по украинскому кризису, которые должны пройти в Абу-Даби 10–11 ноября. То есть Киев открыто дает понять: даже накануне встречи он не намерен отказываться от атак на НПЗ. И это при том, что удары по энергетике остаются одной из самых острых тем в отношениях Москвы и Киева.

Зеленский не уточнил, какие именно объекты станут целями и когда планируются новые атаки.

Ранее стало известно, что депутат Верховной Рады Артем Дмитрук обвинил президента Украины Владимира Зеленского в геноциде украинского народа.