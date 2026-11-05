Трамп ищет амнистию: политолог рассказал о будущем президента после выборов

Итоги промежуточных выборов в Конгресс США, состоявшихся 3 ноября, стали холодным душем для республиканцев и фактически захлопнули политическую эпоху Дональда Трампа. Мировая пресса обсуждает полный разгром «Великой старой партии»: демократы не просто вернули себе власть, но и получили уверенное большинство в обеих палатах — 54 места против 44 в Сенате и 220 против 134 в Палате представителей. Политический обозреватель Грег Вайнер в беседе с Общественной Службой Новостей назвал это голосование «ярко антитрамповским».

По мнению эксперта, за два года правления Дональд Трамп сделал две фундаментальные вещи, которые избиратели не оценили. С одной стороны, он жесткими мерами остановил нелегальную миграцию и нанес удар по оргпреступности, но этого оказалось недостаточно для победы. С другой стороны, его администрация допустила катастрофический рост цен на бензин — в Нью-Йорке топливо подорожало на 100%, что автоматически потянуло за собой инфляцию на продукты и услуги. В результате огромная масса пенсионеров и средний класс, которым стало тяжело угнаться за стоимостью жизни, проголосовали против действующего президента.

Вайнер подчеркивает, что это не была победа демократов — это было голосование против личности Трампа. Республиканцы потерпели крах, потому что 80-летний президент не смог предложить стране новую идею или концепцию развития. Эксперт считает, что психологический драйв Трампа иссяк: человек был морально готов к поражению и теперь его главной целью станет попытка договориться о политической амнистии для себя и защите семьи от финансовых репрессий после ухода из Белого дома. С сегодняшнего дня в США фактически стартует президентская кампания 2028 года, а эпоха трампизма официально признана завершенной.

Ранее политолог Журавлев заявил, что следующим президентом США станет враг Трампа.