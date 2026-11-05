Волна угроз: восемь бортов в Европе получили сообщения о взрывах

За сутки в Европе пригрозили взорвать восемь пассажирских самолетов

Политика

Фото: [«Подмосковье сегодня»/Роман Малышенко]

Восемь пассажирских самолетов за сутки пригрозили взорвать в Европе. Об этом сообщает Sky News.

По данным разведки Румынии, сообщение об угрозе взрыва поступило с самолета авиакомпании Wizz Air, следовавшего из Милана в Бухарест. Он стал восьмым за сутки бортом, который затронула такая угроза. Лайнер благополучно приземлился в румынской столице.

За сутки угрозы взрыва поступили с еще одного борта Wizz Air, следовавшего из Милана в Варшаву. Его перенаправили в Вену. Также сообщение с угрозой коснулось трех лайнеров Ryanair. Рейсы по маршрутам Копенгаген — София и Мадрид — София приземлились штатно, рейс Лондон — София перенаправили в город Пловдив в Болгарии. Самолет Finnair, летевший из Хельсинки в Рим, а также лайнер авиакомпании LOT из Варшавы в Брюссель приземлились в пункте назначения. Пилоты Aer Lingus посадили борт, следовавший из Дублина в Рим, на военной базе возле города Эвре на севере Франции.

Ранее стало известно, что видео из аэропорта стоило россиянке депортации с Бали.

Актуально

Читайте также

Дизельная сделка США: политолог сравнил Трампа с понтификом в «государстве в государстве»

Дизельная сделка США: политолог сравнил Трампа с понтификом в «государстве в государстве»

Экс-пресс-секретарь Зеленского раскрыла схемы воровства помощи

Броня рвется как бумага: ВСУ потеряли «гроб на колесах»

Захарова оценила призыв Британии готовиться к войне через 1000 дней

Захарова оценила призыв Британии готовиться к войне через 1000 дней

Стамбул или Абу-Даби: Туск назвал дату встречи РФ, США и Украины

Журавлев предрек Украине полную демилитаризацию после СВО

Выборы в Конгресс: генерал раскрыл, почему возможен ядерный удар США по Ирану

Выборы в Конгресс: генерал раскрыл, почему возможен ядерный удар США по Ирану

Мема: заявление Каллас о России — ложь, а ЕС тянет войну

Идея национализации SpaceX: политолог рассказал, чем обернется эта инициатива

Идея национализации SpaceX: политолог рассказал, чем обернется эта инициатива

Переговоры по Украине: стало известно, почему технические темы уступают место принципиальным

Переговоры по Украине: стало известно, почему технические темы уступают место принципиальным

Зеленский раскритиковал министра войны США

Звонок Путину: политолог раскрыл, выступают ли Финляндия и Норвегия за дипломатию

Звонок Путину: политолог раскрыл, выступают ли Финляндия и Норвегия за дипломатию

Добавьте mosregtoday.ru в избранное