Волна угроз: восемь бортов в Европе получили сообщения о взрывах

Восемь пассажирских самолетов за сутки пригрозили взорвать в Европе. Об этом сообщает Sky News.

По данным разведки Румынии, сообщение об угрозе взрыва поступило с самолета авиакомпании Wizz Air, следовавшего из Милана в Бухарест. Он стал восьмым за сутки бортом, который затронула такая угроза. Лайнер благополучно приземлился в румынской столице.

За сутки угрозы взрыва поступили с еще одного борта Wizz Air, следовавшего из Милана в Варшаву. Его перенаправили в Вену. Также сообщение с угрозой коснулось трех лайнеров Ryanair. Рейсы по маршрутам Копенгаген — София и Мадрид — София приземлились штатно, рейс Лондон — София перенаправили в город Пловдив в Болгарии. Самолет Finnair, летевший из Хельсинки в Рим, а также лайнер авиакомпании LOT из Варшавы в Брюссель приземлились в пункте назначения. Пилоты Aer Lingus посадили борт, следовавший из Дублина в Рим, на военной базе возле города Эвре на севере Франции.

Ранее стало известно, что видео из аэропорта стоило россиянке депортации с Бали.