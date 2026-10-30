Украина может лишиться поддержки США из-за продолжения ударов по российским нефтеперерабатывающим заводам вопреки просьбе Вашингтона. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на первого зампреда международного комитета Совфеда Елену Перминову.

По словам сенатора, в Вашингтоне все яснее видят в Зеленском не государственного деятеля, а шоумена. Для него политика — представление, а союзники — платежеспособная публика. Проблема в том, что терпение у этой публики не безгранично.

Перминова отметила: Киев такими действиями не проявляет субъектность, а прямо движется к тому, чтобы однажды оказаться в одиночестве. Безвозвратное охлаждение отношений с Вашингтоном станет для Украины началом финала.

Ранее стало известно, что во Франции предложили лишить Киев Starlink из-за атаки на российские НПЗ.