Цены на газ в Европе обновили максимум с 2022 года

Европа столкнулась с новым максимумом цен на газ

Политика

Стоимость газа в Европе выросла до нового максимума с 2022 года, превысив $1200 за тысячу кубометров. Об этом сообщает ТАСС.

В понедельник, 26 октября, показатель поднялся выше $1100. А 30 октября достигал $1204, или €104 за мегаватт-час. Цены растут на фоне невысоких запасов в европейских хранилищах, а также перебоев с поставками с Ближнего Востока, вызванных продолжающимся иранским конфликтом.

Президент России Владимир Путин ранее не исключал, что цены на газ в Европе могут подняться и до $1500 за тысячу кубометров.

Вице-премьер Александр Новак отметил: Россия готова возобновить поставки европейским странам при наличии желания, но может обойтись и без этого. По его словам, Москве есть куда продавать газ. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков напомнил: конкурентоспособность европейской экономики основывалась на дешевых энергоресурсах из России. Отказ от этих поставок он назвал недальновидным.

Ранее Макрон назвал российский газ основой конкурентоспособности Европы.

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