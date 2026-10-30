Цены на газ в Европе обновили максимум с 2022 года

Стоимость газа в Европе выросла до нового максимума с 2022 года, превысив $1200 за тысячу кубометров. Об этом сообщает ТАСС.

В понедельник, 26 октября, показатель поднялся выше $1100. А 30 октября достигал $1204, или €104 за мегаватт-час. Цены растут на фоне невысоких запасов в европейских хранилищах, а также перебоев с поставками с Ближнего Востока, вызванных продолжающимся иранским конфликтом.

Президент России Владимир Путин ранее не исключал, что цены на газ в Европе могут подняться и до $1500 за тысячу кубометров.

Вице-премьер Александр Новак отметил: Россия готова возобновить поставки европейским странам при наличии желания, но может обойтись и без этого. По его словам, Москве есть куда продавать газ. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков напомнил: конкурентоспособность европейской экономики основывалась на дешевых энергоресурсах из России. Отказ от этих поставок он назвал недальновидным.

Ранее Макрон назвал российский газ основой конкурентоспособности Европы.