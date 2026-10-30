Скандал на G20: фотосессию отменили из-за отказа сниматься с Лавровым

Bloomberg: на саммите G20 произошел скандал из-за фото с Лавровым

Политика

На саммите G20 в Атланте организаторы отменили традиционную совместную фотосессию после того, как несколько официальных лиц отказались сниматься с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. Об этом сообщает Bloomberg.

Участники встречи восприняли инцидент как скандал. Он стал следствием разногласий между США и их союзниками, возникших из-за попытки американского лидера наладить отношения с Россией. Хотя подобная фотосессия носит церемониальный характер, она является ритуалом таких мероприятий и призвана демонстрировать единство мировых лидеров. В этот раз единства не получилось.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова отреагировала на отказ главы МИД Германии Йоханна Вадефуля делать общую фотографию с главами МИД стран G20, в том числе с Лавровым. По ее словам, дипломатия стран Запада опустилась до самого дна.

Захарова также высмеяла поведение немецкого дипломата, отметив его лицемерие: месяц назад Вадефуль сам напрашивался на переговоры и позировал перед СМИ, а теперь испугался фотографироваться, выдав это за «позицию».

Ранее стало известно, что саммит G20 в Атланте грозит сорваться из-за Украины.

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