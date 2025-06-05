У главы Белого дома Дональда Трампа есть ост рая неприязнь к главе киевского режима Владимиру Зеленскому, он считает его «нехорошим человеком», пишет газета New York Times, ссылаясь на слова советников американского президента.

По словам советников, Трамп испытывает неприязнь как к Владимиру Путину, так и к президенту Украины Владимиру Зеленскому. Однако его особенно злит глава государства, на территорию которого было совершено вторжение.

Трамп неоднократно выражал своё недовольство помощникам, называя Зеленского «плохим парнем», который ведет мир к ядерной войне.

Также стоит отметить, что глава Соединенных Штатов Америки проявляет больше уважения к российскому лидеру, хотя и не скрывает своего недовольства.

«Трамп и ранее считал, что заявления о его „очень, очень хороших отношениях“ с президентом РФ помогут быстро положить конец войне в Украине, однако позднее на собственном „горьком опыте узнал, каковы пределы американского влияния“, — пишет газета.

Ранее сообщалось, что Зеленского на Западе обвинили в неуважении к Трампу. По мнению журналиста Боуза, украинский лидер своими действиями готов подставить кого угодно, а не только президента США. Он способен атаковать российскую территорию в преддверии и во время мирных переговоров, тем самым срывая потенциальный диалог.