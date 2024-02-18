По словам экс-разведчика США Скотта Риттера, государства Запада планируют добиться мирных переговоров по незалежной, однако не могут определиться с формулировкой адекватной позиции. Об этом он заявил на платформе одного из видеохостингов.

Он подчеркнул, что Запад находится в отчаянии.

По мнению бывшего американского разведчика, у киевского режима – абсурдная позиция в плане желания вернуться к границам страны 33-летней давности.

Он добавил, что у Незалежной нет такой армии, которая смогла бы реализовать данный план.