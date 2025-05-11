Во Франции поведение Макрона сравнили с подготовкой к войне

Та неопределенность, которую испытывает французский президент Макрон в своих действиях, очень напоминает подготовку к войне. С таким сообщением выступила Марин Ле Пен, глава парламентской фракции партии «Национальное объединение». Ее мнение привел телеканал BFMTV.

По утверждению Ле Пен, Макрон уже неоднократно заявлял, что у него есть некие решения по решению конфликта на Украине. Тем не менее, до сих пор ни из одной такой инициативы французского президента ничего не вышло.

«Создается впечатление, что он готовится к войне, учитывая неопределенность в его поведении. Если он по-настоящему хочет мира, то, как мне кажется, следует приветствовать любые голоса в поддержку прекращения этой страшной войны», — указала она.

Политик добавила, что Макрон пытается выставлять Францию как «воителя», в то время как стоит сосредоточиться на мирном решении вопроса. Парижу, по ее мнению, необходимо позиционировать себя как посредника при мирных переговорах.

Ранее Макрона высмеяли во Франции. Политик Флориан Филиппо заявил, что французский лидер на фоне Парада Победы в Москве превратился в объект для насмешек. Над ним смеются другие главы государств в то время, как они празднуют День Победы в Москве. В то же самое время французский президент вынужден в одиночестве проезжать по Елисейским полям и приветствовать своих «воображаемых друзей».