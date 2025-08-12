Выбирай мир: «Грузинская мечта» опубликовала ролик с кадрами разрушенной Украины

Партия «Грузинская мечта», находящаяся у власти, представила новый предвыборный ролик, посвящённый выборам в местные органы власти. В ролике были показаны кадры разрушений на территории Украины.

На официальной странице партии в социальной сети появился видеоролик, посвящённый предстоящим выборам в органы местного самоуправления, которые состоятся в Грузии, в том числе в столице — городе Тбилиси — 4 октября.

«Мир Грузии — больше жизни Тбилиси», — написано в описании материала.

В видеоматериале в левой части экрана представлены черно-белые изображения разрушений на Украине, вызванных военным конфликтом. Надпись на этих кадрах гласит: «Нет войне!». В правой части экрана — цветные фотографии грузинских достопримечательностей с подписью: «Выбирай мир».