В стране Южной Азии начались массовые бунты. В МИД РФ полагают, что к этому приложили руку США.

Бангладеш жил за счет своего нескромного бизнеса по пошиву и поставкам одежды мировым брендам. Это почти 90% годового экспорта и 60 млрд долларов. Однако с 2022 года фабрики стали закрывать, а зарплаты жителям падать до критического уровня. Люди недовольны работой премьер-министра Бангладеш Шейх Хасины и требуют его отставки.

В конце 2023 года протесты вспыхнули с новой силой. В МИД России объяснили это участием американцев в дестабилизации обстановки, пишет РИА Новости.

«Видим прямую связь между этими событиями и подстрекательской активностью западных дипмиссий в Дакке. В частности — посла США Питера Хааса», — заявила Захарова.

Официальный представитель российского ведомства полагает, что Америка может ввести санкции против Бангладеш и тем самым ударить по отрасли промышленности и ряду высокопоставленных лиц.

«В случае не устраивающих США результатов народного волеизъявления вероятны попытки дальнейшей дестабилизации обстановки в Бангладеш по лекалам «арабской весны», — заключила Захарова.

«Арабская весна» - серия вооруженных восстаний в множестве стран Ближнего Востока и Северной Африки, происходящая с 2010 по 2012 года. В связи с беспорядками и революционными масштабными шествиями погибли 800 000 человек, включая и гражданские лица.