Захарова подняла на смех Борреля за слова о превращении ЕС в военный блок при Трампе
Фото: [МИД России]
Официальный представитель российского МИД Мария Захарова с иронией оценила недавние высказывания уходящего в конце ноября главы евродипломатии Жозепа Борреля о якобы скором превращении Евросоюза в военное сообщество.
Ранее, выступая на встрече глав МИД стран ЕС в Брюсселе, Боррель заявил, что после въезда избранного президента США Дональда Трампа в Белый дом «экономический» Евросоюз должен превратиться в военизированный.
«Сбылись наши прогнозы. Пропал дом», — сыронизировала Захарова в своем Telegram-канале.
5 ноября прошли президентские выборы. Демократическую партию на них представляли вице-президент Камала Харрис, Республиканскую — бывший глава Белого дома Дональд Трамп. Кто сможет заручиться поддержкой 270 голосов коллегии выборщиков из 538, тот и победит. В итоге победил Трамп, набрав 295 голосов выборщиков.
Трамп в своей предвыборной программе неоднократно критиковал подход Байдена к конфликту на Украине, считая, что США выбрасывают деньги на ветер, поддерживая Киев финансово и вооружениями. Президента Зеленского миллиардер и вовсе назвал торгашом, гоняющим через океан в Вашингтон за деньгами американских налогоплательщиков.