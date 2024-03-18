Захарова посоветовала главе британского Минобороны Шаппсу искать Миддлтон

Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова с иронией отреагировала на слова главы Минобороны Британии Гранта Шаппса о якобы «сворованных выборах».

Ранее Шаппс заявил, что, если президентские выборы в России якобы «своровали», то «не украдут Украину».

Захарова напомнила Лондону, что он за столетия привык все отбирать, считая Британию «исключительной».

«Мы своего им не отдали. Вот и бесятся», — написала Захарова в своем аккаунте в соцсетях.

В продолжение темы дипломат припомнила Шаппсу, что у них там в Британии потеряли супругу принца Уильяма Кейт Миддлтон и вот уже несколько месяцев кряду не могут найти принцессу. При этом, в считанные мгновенья умудряются находить «руку Москвы» и «Новичок».

«Кстати, что там с Кейт Миддлтон? Нашлась? Ищите, Шаппс», — посоветовала Захарова Шаппсу.

С 15 по 17 марта в России прошли выборы президента страны. Владимир Путин шел на них как самовыдвиженец. Также за пост главы государства боролись Владислав Даванков (партия «Новые люди»), Леонид Слуцкий (ЛДПР) и Николай Харитонов (КПРФ).

Согласно размещенной на сайте ЦИК информации, после обработки более 70% протоколов с результатом 87,17% голосов лидирует действующий президент РФ Владимир Путин. Харитонов — 4,19%, Даванков — 4,08%, Слуцкий — 3,15%.